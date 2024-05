Pottum

Wohnhaus in Pottum in Brand: Mann von Balkon gerettet

Ein Wohnhaus in Pottum ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Dabei retteten die Einsatzkräfte einen Mann über eine Leiter vom Balkon.