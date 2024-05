So voll waren die Ränge lange nicht im Mons-Tabor-Stadion. Allein 250 Fans der SG Rheinhöhen kamen in fünf gecharterten Bussen in die Westerwälder Kreisstadt, viele folgten in ihren Autos. Grün und Weiß dominierte die Szenerie – und trotz der Niederlage wurde das Gästeteam noch lange gefeiert. Fotos: Marco Rosbach Foto: Marco Rosbach