Plus Rhein-Lahn Kreisliga A Staffel 4: Abstieg der SG Nievern/Arzbach ist nach 1:4-Niederlage in Birlenbach besiegelt Von Stefan Nink i Ein typisches Bild auf dem Waldsportplatz: Mika Sandro Saling zieht mit Ball energisch und zielstrebig am Nieverner Fabian Zins vorbei. Der Abstieg der Gäste aus dem Limestal ist nach der 1:4-Schlappe in Birlenbach endgültig besiegelt. Foto: Andreas Hergenhahn Mit dem deutlichen 7:1-Sieg beim SV Diez-Freiendiez hat der TuS Montabaur die allerletzten theoretischen Zweifel am Titelgewinn in der Kreisliga A 4 lässig zur Seite geschoben und kann definitiv für die Bezirksliga planen. Dort möchte auch die unlängst spielfreie SG Rheinhöhen hin. Lesezeit: 3 Minuten

Ob am Ende tatsächlich der Punktequotient den Ausschlag gibt oder in jedem der drei Bezirke im FVR ein freier Platz ausgespielt wird, hängt vom Oberliga-Verbleib des FC Cosmos Koblenz und vom Abschneiden des Rheinlandliga-Vizemeisters in der Aufstiegsrunde zur Oberliga ab. Klar ist: Kommt die erste Variante zur Anwendung, dann haben ...