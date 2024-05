Plus Kreis Rhein/Ahr

A3: In Heimersheim steigt wichtiges Verfolgerduell – Absteiger Miesenheim ist heiß aufs Derby gegen Plaidt

Von Daniel Fischer

i Mit dem 1:1 gegen Kruft/Kretz (am Ball Patrick Heuser, im Hintergrund Torwart Tobias Zils) hat es der SV Remagen (in der Mitte Mathis Bender) versäumt, mit Tabellenführer U 23 Ahrweiler gleichzuziehen. Nun geht es zum wichtigen Verfolgerduell mit der punktgleichen SG Landskrone Heimersheim. Foto: Vollrath

Nach einem verrückten Wochenende, an dem die besten Mannschaften Nerven zeigten, geht es am Freitagabend in der spannenden Fußball-Kreisliga A 3 weiter. Dabei trifft der Tabellenführer U 23 des Ahrweiler BC auf die abstiegsbedrohte TuS Fortuna Kottenheim. Die Verfolger SG Landskrone Heimersheim und SV Remagen stehen sich derweil im direkten Duell gegenüber.