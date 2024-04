Plus Niederroßbach

Vierter Sieg im vierten Duell: Tarforst bleibt Niederroßbachs Liebling – Tanaka ist der Mann des Tages

Von Rolf Schulze & Marco Rosbach

i Sie hatten gute lachen: Luca Reichmann, der hier Keigo Matsuda in den Arm nimmt, setzte den 4:1-Schlusspunkt, nachdem zuvor Motoshi Tanaka (rechts) mit drei Treffern den Weg zum Niederroßbacher 4:1-Heimsieg gegen Lieblingsgegner Trier-Tarforst geebnet hatte. Foto: Horst Wengenroth

Auf so manch schmerzhafte Erfahrung können sie wohl gut verzichten, sollte der Weg der Fußballer des FC HWW Niederroßbach nach zwei Jahren in der Rheinlandliga am Ende der Saison Richtung Bezirksliga führen. Im Fall des Abstiegs, der wahrscheinlich scheint, aber noch nicht besiegelt ist, werden sie eines aber auf jeden Fall vermissen: Spiele gegen den FSV Trier-Tarforst.