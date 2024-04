Plus Ahrweiler Junger Flügelflitzer kommt zurück: Dritter Neuzugang beim Ahrweiler BC steht fest i K-Sport Luca Marx ABC - Ludwigshafen Foto: Martin Gausmann/Vollrath Nach Torhüter David Weidner (SSV Bornheim) und Nils Habscheid (zuletzt SV Rot-Weiß Wittlich) steht nun auch schon der dritte Neuzugang beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC für die nächste Saison fest. Lesezeit: 1 Minute

Ein alter Bekannter kommt zurück, der aber noch jung ist: Flügelflitzer Luca Marx (in Rot). Der 19-Jährige kommt vom Oberligisten FC Karbach, zu dem er im Sommer gewechselt ist, nachdem er in der Winterpause der vergangenen Saison Anfang 2023 von der Ahrweiler U 19 in die erste Mannschaft des ABC hochgegangen ...