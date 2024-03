Plus Immendorf Hält der Immendorfer Lauf an? – Aufsteiger reist nach Ehrang Von Sven Sabock i Guter Dinge: Immendorfs Trainer Torben Kühl-Decker. Foto: D. Mühlen Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen nach der Winterpause, dazu durchaus gute Leistungen – der TuS Immendorf kann guter Dinge zum anstehenden Auswärtsspiel bei der FSG Ehrang (Sonntag, 15 Uhr) reisen. Lesezeit: 1 Minute

„Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit und den Glauben an unsere Stärken“, sagt TuS-Trainer Torben Kühl-Decker, dessen Mannschaft am vergangenen Wochenende ein überzeugendes 3:1 gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich eingefahren hat. Weil sich der Aufsteiger zuvor in Trier-Tarforst ein 0:0 erkämpft hatte, stellt sich auch die Situation im Abstiegskampf wieder erfreulicher ...