Ahrweiler ist nach 5:2 nun Zweiter – Vorfreude auf heißen Saisonausklang

Von Lutz Klattenberg

Ahrweiler. Für den Ahrweiler BC geht es am letzten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga am kommenden Wochenende um Platz zwei. Durch einen 5:2 (1:1)- Erfolg bei der FSG Ehrang ist die Mannschaft von Trainer Julian Feit wieder an der SG 2000 Mülheim-Kärlich vorbeigezogen, die tags zuvor zu Hause gegen den VfB Wissen mit 1:2 unterlag.