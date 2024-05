Plus Metternich

Viele Unwägbarkeiten für die Germania – Verein plant zweigleisig, de Sousa bleibt Trainer

i Er steht auch in der kommenden Saison in Metternich an der Seitenlinie: Trainer Leo de Sousa. Foto: Jörg Niebergall

Fragen über Fragen. Eigentlich ist in der Rheinlandliga nur noch ein Spieltag zu absolvieren – aber es ist durchaus möglich, dass der FC Metternich auch nach dem Abpfiff am kommenden Samstag längst nicht Klarheit darüber hat, in welcher Klasse er in der kommenden Saison antreten wird. Ein Schicksal, das er im Übrigen mit dem Koblenzer Stadtrivalen TuS Immendorf teilt, der im Abstiegskampf in ähnlich misslicher Lage steckt.