Plus Morbach Niederroßbach verliert „schwaches Spiel“ ohne Bedeutung in Morbach: Hitze und Platz machen HWW zu schaffen Von Moritz Hannappel Es war ein Spiel, bei dem es um nichts mehr ging. Bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Morbacher Rasenplatz duellierte sich der Tabellensiebte FV Hunsrückhöhe Morbach mit dem bereits abgestiegenen Tabellenletzten FC HWW Niederroßbach. Lesezeit: 2 Minuten

Durch einen 3:0 (2:0)-Sieg sprangen die Fußballer aus dem Hunsrück auf den sechsten Platz, während dem Schlusslicht aus dem Hohen Westerwald nun noch eine Chance bleibt, am nächsten Samstag, 17.30 Uhr, in Hentern bei der SG Hochwald vielleicht doch noch einen vorerst letzten Sieg in der Rheinlandliga feiern zu können. Schlechte ...