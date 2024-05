Plus Oberwesel

Bei Oberwesel grüßt das Murmeltier: Chancenwucher bei der Niederlage gegen Weitersburg

Von Sascha Wetzlar

i Der ehemalige Emmelshausener Marcel Christ (links) traf zum 1:0 der Weitersburger in Oberwesel, Lukas Stüber und seine Elf gingen beim 1:2 trotz einiger Chancen am Ende leer aus. Foto: hjs-Foto

Rechnerisch abgestiegen war die SG Viertäler Oberwesel ja bereits letzte Woche, nach sieben teils sehr guten Jahren in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Das vorletzte Heimspiel gegen den SV Weitersburg – übrigens das erste in 2024, das in Oberwesel statt in Winzberg ausgetragen wurde – verlor man mit 1:2 (0:1) dann auch.