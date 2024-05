Plus Oberwinter

Oberwinter hat's selbst in der Hand: TuS will mit Sieg Platz zwei erobern

Von Lutz Klattenberg

Vor dem vorletzten Spieltag ist bereits klar, dass es auch am letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte für den TuS Oberwinter um Platz zwei gehen wird. Den hat derzeit der punktgleiche SV Anadolu Spor Koblenz inne, und auf den trifft die Mannschaft von TuS-Trainer Cornel Hirt am letzten Spieltag, 26. Mai, zu Hause auf der Bandorfer Höhe. Vorher geht es aber am Freitag (20 Uhr) zum Spiel bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich II.