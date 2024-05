Plus Kreis Rhein/Ahr

B3: Brohl greift bei großem Gipfeltreffen nach dem Titel – Grafschafter Trainer hat böse Vorahnung

Von Lutz Klattenberg

i Nachdem sich der SC Bad Bodendorf (in Blau) in letzter Sekunde noch gegen die SG Niederzissen/Wehr (Rot) durchgesetzt hat, fährt er nun als Tabellenzweiter zum Topspiel bei Tabellenführer SG Vinxtbachtal Brohl. Foto: Vollrath

In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 3 geht es am vorletzten Spieltag hoch her. Die SG Vinxtbachtal Brohl kann ihr Meisterstück machen im direkten Duell mit Verfolger SC Bad Bodendorf. Im Tabellenkeller kann sich Eintracht Esch den Klassenverbleib sichern mit einem Sieg gegen die SG Kempenich/Spessart. Die SG Kreuzberg/Ahrbrück erwartet Schlusslicht SG Franken/ Königsfeld/Koisdorf zum nächsten Kellerduell.