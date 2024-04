Plus Breitenthal DSG hält 45 Minuten lang hervorragend mit, geht dann aber doch 1:7 baden: Anne Becker trifft Von Sascha Nicolay i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Die Fußballerinnen der DSG Breitenthal unterlagen in der Verbandsliga der SG Ingelheim/Drais mit 1:7 (1:2). Nach solch einer hohen Niederlage sah es allerdings lange nicht aus. Bis zur Halbzeitpause war das Spiel zwischen Abstiegs- und Aufstiegskandidat noch offen. Lesezeit: 1 Minute

Die DSG hatte in der Anfangsphase sogar die Chance, in Führung zu gehen, doch es fehlte wieder einmal das Spielglück. In der 20. Minute brachte dann Jana Maria Müller die Gäste in Führung, als sie nach einem Querpass nur noch ins leere Tor einschieben musste. In der 33. Minute erhöhte ...