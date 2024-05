Plus Eschelbach

FFC-Trainer Kurt Schaaf pocht auf den Derbysieg: Montabaurs Frauen spielen bei Andernach II

i Weiter geht's: FFC-Trainer Kurt Schaaf (links) und Sportvorstand Katharina Jung wollen an den vergangenen Heimsieg anknüpfen. Foto: Andreas Hergenhahn

Der ganz große Druck ist eigentlich raus beim 1. FFC Montabaur. Kurt Schaaf, der Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen aus der Kreisstadt, legte sich vergangene Woche mit Blick auf das Restprogramm in der Liga fest: Der 1. FFC Montabaur spiele auch nächste Saison in der Regionalliga. Damit dies auch rechnerisch besiegelt ist, fehlt dem FFC aber noch ein Punkt. Der soll am Sonntag, 14 Uhr, beim Derby in Andernach gegen die Reserve der „Bäckermädchen“ mindestens eingefahren werden.