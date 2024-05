Plus Andernach FFC blickt nach Derbysieg aufs Pokal-Halbfinale: Montabaur ist nach 2:1 in Andernach auch rechnerisch gerettet Von Moritz Hannappel i Mit ihm ging es in der Rückrunde steil nach oben: Kurt Schaaf führte den 1. FFC Montabaur zum Klassenverbleib. Foto: Andreas Hergenhahn Das eine Ziel ist nun auch rechnerisch endgültig abgeschlossen: Die Fußballerinnen des 1. FFC Montabaur bleiben dank eines 2:1 (1:0)-Derbysiegs bei der Zweitliga-Reserve der SG 99 Andernach weiter Regionalligist. Gereicht hätte bereits ein Remis. Nun blicken die Schusterstädterinnen und ihr Trainer Kurt Schaaf voraus auf das nächste große Ziel: Die Titelverteidigung im Wettbewerb um den Rheinlandpokal. Lesezeit: 2 Minuten

Im Halbfinale empfängt die Schaaf-Elf am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr auf dem Eschelbacher Rasenplatz den Liga-Konkurrenten SC 13 Bad Neuenahr. Das Pokalspiel schwirrte am Sonntagmittag allerdings noch nicht im Kopf von Trainer Schaaf herum. „Ich habe bisher noch keine Sekunde an dieses Spiel gedacht“, stellte der Niederahrer kurz nach Abpfiff ...