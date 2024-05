Plus Langenbach

Topspiel um die Rheinlandliga: TuS Weitefeld winkt der nächste Meilenstein

Während mit der SG 99 Andernach am Sonntagmittag der Vorzeigeverein in Sachen Frauenfußball im Rheinland den sechsmaligen Deutschen Meister und zweifachen Champions-League-Sieger 1. FFC Turbine Potsdam zum Topspiel der 2. Bundesliga empfängt, kommt es am späten Nachmittag drei Spielklassen darunter zu einem Duell ähnlicher Wertigkeit.