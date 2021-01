Kreis Birkenfeld

Eigentlich wäre jetzt die Zeit der Hallenfußballturniere, also die Zeit jener Veranstaltungen, die sich im Kreis Birkenfeld so großer Beliebtheit erfreuen wie sonst nirgendwo im Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Doch auch diese Turniere sind natürlich ausgebremst worden vom Coronavirus, und so kommt es zur kuriosen Situation, dass die Hallenmeister der vergangenen Saison mindestens zwei Jahre (hoffentlich werden es nicht mehr) amtieren.