Wenn von Mittwoch an die nunmehr 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in Kraft tritt, ändert sich für den Breiten- und Freizeitsport im Freien nichts – sehr wohl aber für die körperliche Betätigung in der Halle. Während es beim Sport draußen keine Einschränkungen für Athleten und auch Zuschauer gibt, gilt im Innenbereich ab sofort die 2G-Regel für Sportler und Besucher ab 18 Jahren.