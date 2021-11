Coronavirus: 2G auf den Rängen – und auf dem Rasen?

67.000 Fans dürfen am Samstag in Dortmund ins Stadion, 22.012 sollen es beim Derby in Berlin zwischen Union und der Hertha sein, und auch beim Spiel von Mainz 05 gegen den 1. FC Köln sind am Sonntag bis zu 30.000 Zuschauer zugelassen. Gleichzeitig warnt das Robert Koch-Institut auch gegen Corona geimpfte oder vom Virus genesene Menschen eindringlich davor, Großveranstaltungen zu besuchen. Wieder einmal passt etwas überhaupt nicht zusammen in der mittlerweile vierten Welle dieser Pandemie. Von den drohenden Auswirkungen auf den ohnehin schwer gebeutelten Amateursport ganz zu schweigen.