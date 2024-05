WM-Hoffnung Peterka vor Sprung in die Weltklasse

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft soll JJ Peterka für deutsche Tore sorgen. In der NHL wird er mehr und mehr zum Leistungsträger. Der Sprung in die Top-Klasse ist nicht mehr weit.

Wolfsburg (dpa). JJ Peterka hat seine beste Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL gespielt, bei der Eishockey-WM soll der Stürmer Deutschland mindestens bis ins Viertelfinale schießen.

Nach Leon Draisaitl und Tim Stützle ist der 22-Jährige der dritte deutsche Stürmer, der in nicht allzu ferner Zukunft den Sprung in die Weltklasse schaffen kann. «Es war das, was ich mir vor der Saison vorgenommen habe: Den nächsten Schritt zu gehen», erklärte Spieler von den Buffalo Sabres.

Mit 28 Toren und 22 Vorlagen ist ihm das eindrucksvoll gelungen, auch wenn seine Sabres die Playoffs in Nordamerika verpassten. «Ich habe viel Vertrauen vom Trainer bekommen», erklärte der Angreifer, der in der dritten Sturm-Reihe in Buffalo mehr Verantwortung erhielt.

Für die deutsche Auswahl ist Peterka enorm wichtig, er ist der Hoffnungsträger bei der WM in Tschechien. «Die Jungs aus der NHL wissen um ihre Bedeutung», sagte Coach Kreis. Beim Silber-Coup von Tampere im vergangenen Jahr war er mit sechs Toren und sechs Vorlagen einer der Garanten für den überraschenden Final-Einzug.

Bei seiner Premiere in diesem Jahr glänzte er trotz der 3:5-Niederlage gegen Frankreich mit einer Vorlage. «Am Montag wird es besser», versprach Peterka, der sich noch an die deutlich größere Eisfläche im Vergleich zur NHL gewöhnen muss.

Bei der Generalprobe trifft die DEB-Auswahl in Weißwasser erneut auf Frankreich. Am Freitag (16.20 Uhr/ProSieben) startet die WM im tschechischen Ostrava mit dem Spiel gegen die Slowakei.