Prag

Eishockey-WM

Österreich überrascht Finnland in letzter Sekunde

Von dpa

i ARCHIV - Besiegte mit der österreichischen Nationalmannschaft Finnland bei der Eishockey-WM: Keeper David Madlener. Foto: Petr David Josek/AP

Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Tschechien für eine Überraschung gesorgt. Das Team um den NHL-Profi Marco Rossi gewann am Donnerstag gegen Finnland durch einen Treffer in letzter Sekunde mit 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).