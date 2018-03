Sondersitzung: CDU will Beck zum Rücktritt zwingen

CDU-Oppositionsführerin Julia Klöckner (CDU) hat Kurt Beck (SPD) dazu aufgefordert, sich aufgrund der Pleite am Nürburgring von seinem Amt als Ministerpräsident zurückzuziehen. Sollte sich der langjährige Regierungschef nicht dazu durchringen, wollen die Christdemokraten ein Misstrauensvotum im Landtag stellen.

Im Fokus: In einer Sondersitzung nahm der rheinland-pfälzische Landtag das Nürburgring-Debakel der Regierung Kurt Beck unter die Lupe.

Um Beck zu kippen, brauchen sie allerdings eine Mehrheit im Parlament. Dazu müssten zahlreiche rot-grüne Abgeordnete mit der CDU stimmen. Die Parlamentarier kommen am 29. und 30. August zur nächsten Sitzung im Landtagsplenum zusammen.

Lange Gesichter im Landtag 1 von 7 Kein schöner Tag für die Rheinland-pfälzische Regierung – besonders nicht für Ministerpräsident Kurt Beck: In der Sondersitzung des Landtags zur Pleite des Nürburgrings stand der Regierungschef am Pranger. Seine Nervosität konnte er nur mühsam unterdrücken. Foto: dpa 2 von 7 Auch Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (links), Innenminister Roger Lewentz (2. v. rechts) und Finanzminister Carsten Kühl (rechts) war die Anspannung deutlich anzumerken. Sie mussten sich harte Vorwürfe der Opposition anhören. Foto: dpa 3 von 7 Auf dem Sitz im Landtag zusammengesackt: Es fällt ihm schwer, aber Beck bittet „Bürger, Mitarbeiter und Leute in der Region“ um Entschuldigung, „dass wir sie in solch eine Unsicherheit gebracht haben“. Foto: dpa 4 von 7 Hilfloser Blick, verteidigende Gestik: Finanzminister Carsten Kühl sei als hoch kompetenter Wirtschaftsstaatssekretär nicht energisch genung gegen den "in Beton gegossenen Wahnsinn“ vorgegangen, wirft ihm die Opposition vor. Foto: dpa 5 von 7 Julia Klöckner, Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsfraktion, kann während der Rede des Finanzministers in der Landtagssitzung am Mittwoch nur lachen. Sollte Ministerpräsident Beck nach dem Debakel am Nürburgring nicht freiwillig den Hut nehmen, will die CDU ein Misstrauensvotum im Landtag stellen. Foto: dpa 6 von 7 Kurt Beck hat die Hände zum Gebet gefaltet. Ob das hilft? Foto: dpa » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Beck selbst lehnte in der Sondersitzung, für die viele Abgeordnete ihren Urlaub unterbrochen hatten, erneut einen Rücktritt ab, räumte aber ein, nach der Insolvenz der Nürburgring GmbH darüber nachgedacht zu haben. Der Ministerpräsident und rheinland-pfälzische SPD-Vorsitzende wörtlich: „Ich sehe zu einer solchen Konsequenz deshalb keinen Anlass, weil es meine Aufgabe ist, dieses Land im Auftrag der Wählerinnen und Wähler zu führen.“ Beck sieht es als seine Aufgabe, „dort, wo Probleme entstanden sind, daraus wieder eine Zukunftsperspektive entstehen zu lassen“. Zugleich bat der Regierungschef „Bürger, Mitarbeiter und Leute in der Region“ um Entschuldigung, „dass wir sie in solch eine Unsicherheit gebracht haben“.

Der Ministerpräsident räumte zwar Fehleinschätzungen ein, bekannte sich aber zum Ausbau des Nürburgrings zu einem Freizeit- und Geschäftspark – wenn auch nicht in dieser Größe. Er verwahrte sich ausdrücklich gegen den Vorwurf, seine Regierung habe die Bürger vor der Landtagswahl 2011 mit falschen Versprechungen und geschönten Prognosen getäuscht. Die Zahlenbasis für die Neukonzeption 2010 stamme von dem weltweit „viertgrößten Wirtschaftsprüfungsunternehmen“, so Beck. Gemeint war Ernst & Young.

Die CDU sprach erneut von Wählertäuschung und ließ die Argumente des Ministerpräsidenten nicht gelten. An die Adresse der SPD und ihres Vorsitzenden gerichtet, meinte Julia Klöckner: „Die Agenturen haben nach ihren Vorgaben gearbeitet und mit Zahlen, die von ihnen vorgelegt wurden.“

Die CDU-Chefin machte neben dem Regierungschef auch Innenminister Roger Lewentz, Fraktionschef Hendrik Hering und Finanzminister Carsten Kühl (alle SPD) für das Desaster am Ring verantwortlich. Sie alle gehören ihrer Ansicht nach zum „System Beck“. Die Aussage des Ministerpräsidenten, es tue ihm „mehr als nur leid“, kommentierte sie scharf: „Es tut Ihnen mehr als zwei Jahre zu spät leid. Und es tut Ihnen mehrere Millionen Euro zu spät leid.“

Von unserem Redakteur Dietmar Brück