Klöckner: Im System Beck herrscht Arroganz

Nach der Nürburgring-Insolvenz erhöht CDU-Partei- und Fraktionschefin Julia Klöckner den Druck auf Ministerpräsident Kurt Beck. Dies schweißt bisher Rot-Grün vor dem angekündigten Misstrauensvotum zusammen. Aber aus Klöckners Sicht reicht es nicht, kurz mal „es tut mir leid zu sagen“, wie sie im Interview kritisiert.

Vetternwirtschaft, Vertuschung, Arroganz: CDU-Chefin Julia Klöckner prangert das System Beck mit harten Worten an. Foto: DPA

Frau Klöckner, haben Sie auch Achtung vor der Leistung von Kurt Beck?

Über so viele Jahre Ministerpräsident eines Landes zu sein, ist eine Leistung, vor der ich Achtung habe. Das waren gewiss nicht immer einfache Zeiten und Umstände. Meine Achtung wäre aber größer, wenn der Herr Ministerpräsident sein „Verantwortung übernehmen“ nicht nur als konsequenzenlose Worthülse benutzen würde nach dem Motto „weiter wie bisher“. Lebensleistungen werden eben auch vom Ende her beurteilt.

Sie prangern ein System Beck an. Was verstehen Sie darunter?

Das Nürburgring-Desaster ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Denken wir nur an den Schlosshotel- und den Schwiergersohn-Skandal, die OLG- und die Herzog-Affäre. Um nur eine Auswahl zu nennen. Die Mischung aus Abgehobenheit, Vetternwirtschaft, Vertuschung und Arroganz der Macht ist ein Regierungsstil nach dem Motto „Augen zu und durch“. Ohne SPD-Parteibuch geht doch in Rheinland-Pfalz fast nichts mehr. Am Nürburgring hat alles damit begonnen, dass ein Geschäftsführer eingestellt wurde, der zwar keine Ahnung von Motorsport hatte, dafür aber enger SPD-Freund war. So war's ja übrigens auch beim Ruandabeauftragten Herzog oder bei Herrn Gutland, der im Gegensatz zum Steuerzahler viel Spaß mit dem Schlosshotel in Bad Bergzabern hat. Das zieht sich durch alle Bereiche. Wer höchste Richterstellen nach Gutsherrenart besetzt und dafür vom Bundesverfassungsgericht gerügt wird, wer die unabhängige Gerichtsbarkeit als nachgeordnete Behörde sieht und wer Gerichtsurteile als „Meinungsäußerungen“ bezeichnet, der hat ein System entwickelt, das dem Machterhalt dient. Ob das wirklich gut für unser Land ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt.

Ist das eine Gefahr für alle Regierungschefs, die lange regieren, egal welcher Partei? Sind Sie für eine Amtszeitbegrenzung?

Sicher, nach zwei Jahrzehnten Regierungszeit ist die Neigung immer groß, sich als Mittelpunkt und Wahrheit von allem zu sehen und die Welt nur noch aus der Perspektive einer Staatskanzlei zu betrachten. Das kann so sein, muss aber nicht. Eine Amtszeitbegrenzung wie in den USA hat gewiss Vorteile – aber auch Nachteile. Es wäre falsch, aufgrund des eklatanten Beispiels in Rheinland-Pfalz das Wahlsystem als Ganzes in Frage zu stellen. Eins steht aber fest, eine kürzere Amtszeit von Herrn Beck hätte uns Steuerzahler viele Millionen Euro gespart und den folgenden Generationen mehr Spielraum gelassen.

Sie greifen Beck wegen des Nürburgring-Desasters massiv an. Aber ist die Politik jetzt im Landtag nicht „raus aus der Nummer“? Die Regierung wird sich jetzt immer auf die Insolvenz-Anwälte berufen.

Massiv angreifen? Ich finde, es ist noch viel zu ruhig dafür, dass der Regierungschef, der mal einen Amtseid geleistet hat, sehenden Auges Hunderte Millionen Euro versenkte, die uns nun für Schulen, Soziales oder Straßenbau fehlen. Das sind keine unglücklichen Zufälle oder Gutgläubigkeit gewesen. Wer die Akten nachliest, dem stockt der Atem. Alle Warnungen und Stoppschilder wurden bewusst von Herrn Beck und der SPD-Fraktion ignoriert, gar vertuscht! Mit der Insolvenz wird keine Absolution erteilt. Die Vorgänge müssen aufgeklärt werden. Das kennt jeder Unternehmer und auch Privatmann, wenn er in eine solche Situation kommt. Und das muss auch für Herrn Beck gelten. Er kann jetzt nicht so tun, als sei er ein Unbeteiligter. Das muss Konsequenzen haben. Alles andere wäre für die politische Kultur im Land fatal. Es reicht einfach nicht aus, kurz mal „es tut mir leid“ zu sagen, und dann achselzuckend weiterzumachen, als sei irgendeine Petitesse passiert. Jeder Arbeiter wäre schon längst gefeuert worden. Die Landesregierung kann sich nicht mit dem Verweis auf die Insolvenzverwalter aus der Verantwortung stehlen. Sie hat die Insolvenz verursacht. Und es bleibt zu klären, ob sie die Insolvenz sogar verschleppt hat.

Was kann die CDU bewegen? Die Sanierer wollen auch in die Region hineinhorchen. Aber entscheiden müssen sie allein.

Wir können den Menschen in der Region eine Stimme geben, und das tun wir. Erst vergangene Woche war ich mit Fraktionskollegen in Nürburg, um dort mit den Betroffenen zu sprechen. Unsere Vorstellungen zur Zukunft des Rings sind formuliert und liegen auf dem Tisch. Diese haben wir diskutiert und breite Zustimmung erhalten. Wir sind auch im Gespräch mit Prof. Schmidt, dem Insolvenzgeschäftsführer. Er will möglichst viel erfahren über die alten Fehler der Landesregierung. Es war ja die CDU, die im Untersuchungsausschuss nachhakte und Probleme offenlegte. Deshalb ist auch ein neues Gutachten des Landesrechnungshofs so wichtig, das die CDU beantragt hat.

Die Region will eine Rennstrecke in öffentlich-rechtlicher Hand. Ist die EU-rechtlich noch denkbar?

Das weiß ich nicht, denn das wird natürlich ein gutes Stück weit vom Ergebnis der laufenden beihilferechtlichen Prüfungen durch die EU-Kommission abhängen. Ein Ausverkauf mit Exklusivrechten für elitäre Kreise darf es aber nicht geben. Wir sehnen uns nicht nach einem russischen Oligarchen, der nur seine Freunde reinlässt, Lärm für die Region produziert und den normalen Rennsportfan ausschließt. Klar ist aber auch: Alles, was jetzt am Ring geschieht, muss rechtlich einwandfrei sein und im Schulterschluss mit der EU geschehen. Darüber hat sich die Landesregierung in der Vergangenheit hinweggesetzt. Das war falsch.

Bekommen Sie eine Mehrheit dafür, dass der Rechnungshof den Pachtvertrag untersucht? Rot-Grün hat die Frage erst einmal in die Ausschüsse überwiesen.

Wenn nicht, wäre das ein Skandal. Rot-Grün spielt hier offensichtlich auf Zeit. In der Sondersitzung hätten wir den Antrag verabschieden und der Landesrechnungshof dann loslegen können. Doch die Koalitionsmehrheit wollte das nicht. Inhaltlicher Grund? Keiner. Stattdessen wird auf Zeit gespielt, das Ganze in den Ausschuss verwiesen und dann erst wieder ins Parlament geholt. Warum will Rot-Grün den Prüfbeginn so lange verzögern, hat das was mit dem Insolvenzverfahren zu tun, soll hier etwas vertuscht werden? Auch das ist das System Beck. Die Grünen müssen sich schon entscheiden, ob sie Wach- oder Schoßhunde sein wollen. Sie sind vom Verteidiger der Steuerzahler zum Verteidiger der Regierungspolitik geworden.

Sie bringen einen Untersuchungsausschuss ins Spiel. Welche Erkenntnisse versprechen Sie sich? Vermutlich gehören die Vorgänge, die Sie interessieren, zum laufenden Beihilfeverfahren und sind damit noch geheim.

Ja, wir halten uns das als eine Möglichkeit für die Zukunft offen. Das ist aber aktuell kein Thema, weil dort nur abgeschlossene Vorgänge untersucht werden dürfen. Gerade die aktuellen Vorgänge, etwa um das beihilferechtliche EU-Prüfverfahren, die Kündigung der Pächter oder die Insolvenz, müssen untersucht werden. Jetzt warten wir erst mal ab, was die Prüfung des Rechnungshof ergibt. Dann sehen wir weiter.

Ist die CDU übers Ziel hinausgeschossen, als sie auch schon die Förderbank ISB am Rande der Insolvenz sah? Dies hat Mittelständler verunsichert.

Nicht der Überbringer der schlechten Botschaft, sondern der Verursacher ist doch das Problem. Die Landesregierung hat die ISB in den Nürburgring-Sog und damit in Finanznot gebracht. Klare Anweisung hat sie der Bank gegeben und für Zwecke missbraucht, für die sie nicht geschaffen wurde. Der Juxpark am Nürburgring sollte privat finanziert werden. Als das nicht geklappt hat, musste die ISB mit Steuergeldern einspringen und das laut EU-Kommission auch noch ohne die banküblichen Prüfungen. Mit Mittelstandsförderung hat das nichts zu tun. Die EU wertet die Garantieerklärung des Landes übrigens als Teil der problematischen Beihilfen für den Nürburgring. Die Mittelstandsförderung muss funktionieren, aber doch nicht, indem man alte Fehler mit neuen „ausbessert“. Der CDU war und ist wichtig: Die ISB muss rechtlich einwandfrei in die Lage versetzt werden, ihrem Auftrag nachzukommen.

Zu Ambitionen, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende zu werden, äußern Sie sich nicht. Aber: Würde Sie die Aufgabe reizen?

Sie haben recht: Zu der Personalspekulation äußere ich mich nicht.

Das Interview führte Ursula Samary