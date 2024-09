Montags bis sonntags geöffnet: Neue Postfiliale im Andernacher Bahnhof bietet umfassenden Service

Im Andernacher Bahnhof hat eine neue Postfiliale eröffnet. Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, überraschte die Inhaberin des Kiosks am Bahnhof, Margot Siemes, am Eröffnungstag mit einem Blumenstrauß. Und auch die erste Kundin, Jolina Lapo, erhielt einen Blumenstrauß.

Die neue Partnerfiliale der Deutschen Post ist von montags bis sonntags geöffnet und bietet Dienstleistungen rund um den Brief-, Paket- und Expressbereich an. Insgesamt ist sie 72,5 Stunden in der Woche geöffnet, heißt es in der Pressemeldung der Deutschen Post.

Die Filiale in der „Breite Straße“ 73 im Kiosk am Bahnhof ist über den Zugang über Kurfürstendamm (Busbahnhof) erreichbar. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 6 bis 18 Uhr, Samstag, 6.30 bis 16 Uhr, Sonntag 9 bis 13 Uhr.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Kunden zudem alle Standorte von Filialen und DHL-Paketshops. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen und Poststationen sind dort ebenfalls zu ermitteln. red