Geheimer als die Polizei erlaubt: Mauss ist seit 30 Jahren nicht gefährdet, sagt das BKA

Der frühere Geheimagent Werner Mauss braucht nach Ansicht des Bundeskriminalamtes (BKA) schon seit drei Jahrzehnten keine BKA-Tarnidentitäten mehr. Die Zusammenarbeit habe 1987 geendet. Deshalb entfalle der Grund für Tarnidentitäten oder ein Zeugenschutzprogramm, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer (Trier) hatte das Ministerium danach gefragt.

Werner Mauss darf sich weiter tarnen. Foto: dpa/jo

Auch andere deutsche Sicherheitsbehörden sehen derzeit keinen Grund, warum der im Hunsrück lebende Mauss (77) noch Tarnnamen braucht, heißt es in der Antwort an Rüffer. Die dazu passenden Pässe wurden zuletzt in den Kreisen Rhein-Hunsrück und Cochem-Zell ausgestellt. Da die Tarnnamen inzwischen bekannt sind, hält das BKA sie auch für wertlos, wie es der Politikerin mitteilt. Die Behörde gibt an, dass sie im März 2017 das Ehepaar Mauss aufgefordert hat, Tarndokumente zurückzugeben. Dagegen wehrt sich Mauss gerichtlich.

Rüffer kritisiert, dass das BKA den Gebrauch von Tarnidentitäten offenbar nur sehr lax überprüfe. Es sei erst durch Medienberichte darauf aufmerksam geworden, dass Mauss 30 Jahre alte Tarnidentitäten nutze. „Das wirft ein fatales Bild“ aufs BKA, meint Rüffer. Auch die Verbandsgemeinde, die die Pässe verlängerte, habe offenbar Anliegen von Mauss nie geprüft, erklärt Rüffer. Das Mainzer Landeskriminalamt hatte 1971 Tarnpapiere zurückgefordert, als die Zusammenarbeit endete.