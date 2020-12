66 Minuten verbreitet trotz Schließung Weihnachtsstimmung

Deshalb entwickelt das Team immer mehr Ideen, wie die kreativen Inhalte rund um die Anti Schlabbeck Force auch ohne regulären Publikumsverkehr nach außen getragen werden können. So gibt es erstmals einen Online Adventskalender mit vielen attraktiven Preisen und eine liebevoll dekorierte Agentenhütte mit integriertem Rätsel für Kids auf dem Neuwieder Knusperpfad.

Gearbeitet wird in der Kirchstraße in Neuwied weiterhin, wenn auch ganz anders als in den letzten Jahren um diese Zeit. Durch den Corona Lockdown gibt es weder Weihnachtsfeiern, noch Familien oder Freundesgruppen in den aufwendigen Escape Rooms, die gemeinsam dem Alltag entfliehen. Die Vorweihnachtszeit ist für das Team von 66 Minuten sonst eine der schönsten Zeiten des Jahres, denn dann ist dort regelmäßig volles Haus und die Euphorie der Kunden ist hautnah zu spüren. In diesem Jahr ist die Stimmung eine andere und die Sorge über die Zukunft ist spürbar. Das Team hofft vor Allem mit Gutscheinverkäufen zu Weihnachten selbst etwas zum Fortbestehen von 66 Minuten beitragen zu können. Deshalb werden die Versandgutscheine gerade liebevoll einzeln verpackt und mit einer gratis Freikarte und kleinen ASF Überraschungen versehen.

Als vor Kurzem unverhofft die Anfrage vom Neuwieder Stadtmarketing kam, ob 66 Minuten eine der Hütten für den Knusperpfad gestalten möchte, war die Freude groß. „Es gibt immer noch so viele Neuwieder, die gar nicht wissen, was wir hier tun“, sagt der künstlerische Leiter Oliver Grabus. „Viele Menschen aus der Region kennen uns gar nicht, oder verbinden uns immer noch mit dem Schlachthaus Schlabbeck. Dabei ist das nur eine Facette unserer Arbeit. In diesem Jahr haben wir zum Beispiel extra eine Mission für Kinder, und mit Catch Max eine moderne und witzige Stadtführung entwickelt.“ Die 66 Minuten Knusperhütte erstrahlt inzwischen liebevoll dekoriert neben H&M in der Innenstadt und verzaubert die Kids mit einem Rätsel, das extra in die Hütte integriert wurde. Unter allen richtigen Rätsel-Lösungen wird nach Weihnachten ein Freispiel der Kindermission „Maditas Geheimnis“ verlost.

Für alle, die 66 Minuten unterstützen möchten, gibt es in diesem Jahr erstmals einen Online Adventskalender mit einem Cashback Konzept. Damit erhält man für 25 Euro Zugang zu 24 Gewinnspiel-Verlosungen, ASF Fakten, Rezepten und vielen weiteren Überraschungen rund um die Anti Schlabbeck Force. Außerdem werden die kompletten 25 Euro als Cashback Guthaben auf das Kundenkonto des Käufers eingezahlt und automatisch bei der nächsten Buchung verrechnet. Zu gewinnen gibt es unter anderem Agenten-Funkgeräte, Rätselbücher und ein Freispiel für den Kossmann Komplott, die mobile Rätselkiste, die Teams auch im Lockdown bei 66 Minuten ausleihen und zuhause rätseln können. Im Hintergrund arbeitet das Team gerade unter Hochdruck an einer Online-Umsetzung ihrer Theater Adventures, denn die kreativen Köpfe wollen sich nicht auf der Nominierung unter die besten Escape Räume der Welt ausruhen. Man darf gespannt sein, was sie sich wieder einfallen lassen.