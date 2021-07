Selbst wenn man zu den besten seiner Branche zählt, ist man vor einer existenzbedrohenden Krise nicht sicher. Diese Erfahrung macht zurzeit das Team von „66 Minuten Theater Adventure“ in Neuwied. In den Räumen an der Kirchstraße können Besuchergruppen nach dem Prinzip eines Escape Rooms ein Abenteuer erleben. Mit seinem Angebot hat sich „66 Minuten“ weltweit Renommee erworben. Trotzdem droht jetzt die Insolvenz. Und das liegt nicht nur an Corona.