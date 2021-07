Dass in Polen bei einem Escape-Spiel fünf Mädchen ums Leben gekommen sind, lässt auch das Team von „66 Minuten“ in Neuwied nicht kalt. Der Anbieter der sogenannten Real Life Adventures hat sich kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachrichten öffentlich geäußert und erklärt, warum sich Spieler in Neuwied keine Sorgen um ihr Leben machen müssen.