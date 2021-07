Das Unglück in Polen am vergangenen Freitag hat viele schockiert: Bei einem Escape Game brach ein Feuer aus, fünf Mädchen kamen dabei ums Leben. Auch in Koblenz werden diese Spiele angeboten: Dabei muss sich eine Gruppe innerhalb einer festgelegten Zeit aus einem Raum befreien, indem sie Aufgaben und Rätsel löst. Doch wie sieht es mit der Sicherheit in diesen Escape Rooms aus? Die RZ hat bei den drei Anbietern in der Stadt nachgefragt.