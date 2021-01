Erfindung gegen die Krise: „Showdown“ ist ein neues Escape-Game-Konzept aus Neuwied

Neuwied

Mit einer Gruppe Menschen in einem geschlossenen Raum rätselnd den Ausgang suchen – das funktioniert in Zeiten einer Pandemie nicht. Und so geht der Neuwieder Theaterverein „Chamäleon“ mit seinem „66 Minuten Theater Adventure“ jetzt neue Wege: kurzfristig um damit einer drohenden Pleite zu entgehen. Mittel- bis langfristig könnte es den kreativen Köpfen aus der Kirchstraße aber auch ganz neue Perspektiven eröffnen. Denn das Team um Oliver Grabus ist mit seinem neuen Angebot nicht nur in Deutschland Vorreiter. „Showdown“ bietet das Escape-Room-Konzept online ohne Qualitätsverlust an: nicht als billigen Abklatsch zum Durchklicken am Computer, sondern als echtes Liveerlebnis im Team. „Remote Play Live Adventure“ nennen sie das Ganze, auch um die Sonderstellung deutlich zu machen.