Anzeige

In ihren Grußworten gaben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Mehrgenerationenhäuser/Häuser der Familie Felicitas Flöthner einen Rückblick auf die vergangenen Jahre und die wichtige Rolle der Häuser der Familie in RLP. Wolfgang Faller, stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Jugend, Familie und Vielfalt, verwies im fachpolitischen Ausblick auf die Bedeutung der Häuser der Familie beim Aufgreifen wichtiger aktueller Themen.

In den 57 Häusern der Familie mit einer sehr vielfältigen Trägerstruktur, zum Beispiel Familienbildungsstätten, Jugendzentren, Einrichtungen der Seniorenarbeit oder Familienzentren wird den Familien ein barrierefreier Zugang zu Angeboten der Begegnung, Betreuung, Bildung, Integration und sozialer Teilhabe zu ermöglicht. „Ich freue mich sehr, heute 15 Jahre Häuser der Familie feiern zu können. Häuser der Familie sind in unserem Land mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil in der sozialen Infrastruktur und mit ihrem Netzwerk in die Kommunen hinein ein Treiber einer lebendigen Sozialraum- und Stadtteilentwicklung vor Ort. Sie sind ein wichtiger Partner für die Politik, aber vor allem auch für die Familien in unserem Land: Mit ihren vielfältigen und bedarfsorientierten Angeboten bieten Sie Familien lokale Unterstützung und Beratung in allen Lebenslagen, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung, Alter und Geschlecht“, betonte die Ministerpräsidentin die Bedeutung der Häuser der Familie für Rheinland-Pfalz. Die Häuser der Familie leisten wichtige Lobbyarbeit für Familien in RLP. „Bei der Gestaltung einer familienfreundlichen Gesellschaft packen die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort mit an und werben aktiv für mehr Anerkennung der Leistungen von Familien. Auch wir als Landesregierung stärken die Wertschätzung und Achtung für alle Familien in unserer Gesellschaft. Familie ist für uns überall dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Deswegen sind wir dankbar für das Engagement der Häuser der Familie in den vergangenen 15 Jahren und deren wichtigen Beitrag dazu, dass Rheinland-Pfalz ein familienfreundliches Bundesland ist und auch in Zukunft bleibt“, so Malu Dreyer weiter.

Die Erfolgsgeschichte der Häuser wurde während der Feier durch Bilder, Filme und kurze Berichte über zentrale Ereignisse verdeutlicht. Häuser der Familie stehen für Begegnung und Austausch, für Alltagshilfen (zum Beispiel Hausaufgabenhilfe, Mittagstisch, Betreuung demenzerkrankter Angehöriger), Bildung und Beratung (zum Beispiel Lerncafé), Lotsendienst rund um das Thema Familie. Die Häuser unterstützen Familien in all ihrer Vielfalt.

Janosch Littig, Staatssekretär im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, unterstreicht die besondere Rolle der Häuser der Familie: „Die Häuser der Familie haben immer wieder gezeigt, dass sie wichtige Themen unserer Zeit schnell erkennen und in entsprechende Angebote umsetzen, wie beispielsweise momentan im Themenbereich ‚Einsamkeit‘. Das Gefühl der Einsamkeit – des ‚Abgehängtwerdens‘ – hat konkrete und nachweisbare Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb sind wir froh, die Häuser der Familie an unserer Seite zu wissen, um auch Menschen an den Randbereichen unserer Gesellschaft zu erreichen. Sie haben diese Personengruppen im Blick, darauf können wir uns verlassen. Wir unterstützen die Häuser der Familie seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Formen. Unsere ‚klassischen‘ Förderprogramme für anerkannte Familienbildungsstätten, Familienzentren und für die Häuser der Familie möchten wir fortschreiben und weiterentwickeln, um die wichtige Arbeit zu stärken, die in den Häusern der Familie geleistet wird.“

Was macht die Häuser der Familie so großartig? Es sind all die Menschen, die das Leben in den Häusern mitgestalten. Wenn auch Sie sich mit Ihren Ideen einbringen oder das Haus in Ihrer Nähe kennenlernen wollen, machen Sie sich auf den Weg: www.servicestelle-netzwerk-familie.de/familieninstitutionen.html

Pressemitteilung: Verbandsgemeindeverwaltung Asbach