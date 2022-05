Stroomer Tennishaus wurde gut besucht

Endlich ist wieder was los! Endlich können die Feiertage wieder ausgelassener begangen werden. Sichtlich dankbar wurde das vom Stromberger Tennisclub offerierte Angebot, einen gemütlichen Maifeiertag am Tennishaus zu verbringen, angenommen. Ob Wanderer oder Nachbar, Vereinsmitglied oder eben kein Vereinsmitglied, beim STC war am 1. Mai jeder willkommen. Doch es gab natürlich nicht nur die kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Getränke, sondern auch das zwanglose Miteinander, das man Corona bedingt ein Stück weit abgelegt hatte. Als Highlight des Tages galt das Platzkonzert des Musikvereins Stromberg, der gewohnt sicher für gute Stimmung sorgte. Rund um eine gelungene, schöne Veranstaltung, die gerne wiederholt werden darf. Die Tennisplätze werden in Kürze wieder für den Spielbetrieb freigegeben. Gut Schlag!