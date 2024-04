Plus Rheinland-Pfalz

Urlaub vor der Haustür wird teurer: So haben sich die Preise für Ferienwohnungen in Rheinland-Pfalz entwickelt

i Ferienwohnungen und -häuser sind beliebte Alternativen zu Hotels und Pensionen. Doch auch hier steigen die Preise - in Rheinland-Pfalz allerdings unterschiedlich stark. Foto: Frank Molter/picture alliance/dpa

In vielen Familien werden in diesen Tagen Urlaubspläne geschmiedet – und in nicht wenigen Haushalten stehen Nahziele dabei hoch im Kurs. Ob aus Rücksicht auf das Klima oder um den Geldbeutel zu schonen: Urlaub vor der Haustür ist im Trend. Dabei steigen auch in Rheinland-Pfalz die Preise für Ferienunterkünfte. Eine Umfrage zeigt, wo man noch recht günstig ausspannen kann.