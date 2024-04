Plus Rheinland-Pfalz

Prozessauftakt in Koblenz: 41-Jähriger soll Ex-Freundin für Anfertigung von Kinderpornos bezahlt haben

i Ein Prozess um Kinderpornografie ist am Koblenzer Landgericht angelaufen: Ein 41-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis soll seiner Ex-Freundin aus dem Raum Düsseldorf Hunderte von Euro für Videos von Missbrauchshandlungen an einem Jungen geboten - und diese auch zugesandt bekommen haben. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt

Ein zwei Bundesländer betreffender Prozess zu Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Ein 41-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis soll seiner Ex-Freundin aus dem Raum Düsseldorf Hunderte von Euro für Videos von Missbrauchshandlungen an einem Jungen geboten – und diese auch zugesandt bekommen haben. Offenbar will der Angeklagte gestehen.