Plus Rheinland-Pfalz Sanierungsfall Moseltalbrücke: Wann gibt es Infos zum A61-Sorgenkind? Wie geht es weiter mit der Moseltalbrücke? Die 50 Jahre alte A61-Brücke zwischen Winningen und Dieblich bereitet den Fachleuten inzwischen seit mehr als einem Jahr Kopfzerbrechen. Sie muss saniert werden – wann und wie, ist noch nicht bekannt. Wir haben nachgefragt: Wann wird über Dauer und Umfang der Bauarbeiten informiert? Von Tim Kosmetschke

Am 22. Februar wird die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes an ihrem Sitz in Montabaur über ihr Bauprogramm 2024 informieren. "Im Jahr 2024 ist geplant, rund 395 Millionen Euro in das Autobahnstreckennetz der Region West zu investieren", heißt es in der Einladung, laut der es sich bei den ...