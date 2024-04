Plus Rheinland-Pfalz A61-Moseltalbrücke zeitweise nur einspurig: Autobahn GmbH sammelt weitere Daten für Sanierungskonzept Von Tim Kosmetschke i Sorgenkind Moseltalbrücke: Seit mehr als einem Jahr gelten Einschränkungen auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung (Archivbild). Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Langsam rollt der Verkehr seit mehr als einem Jahr über die dringend sanierungsbedürftige Moseltalbrücke zwischen Winningen und Dieblich. Ab kommendem Montag wird es aber nochmal problematischer auf dem A61-Streckenabschnitt: Dann steht zeitweise nur eine Spur je Richtung zur Verfügung – Vorarbeiten für die Reparatur der Hochbrücke. Lesezeit: 2 Minuten

Noch in diesem Jahr sollen Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahnplatte sowie am Stahlüberbau der A61-Moseltalbrücke Winningen beginnen. Noch wird allerdings geplant bei der Niederlassung West der Autobahn GmbH. Und dazu sind weitere Untersuchungen an der Brücke notwendig, die mit Verkehrseinschränkungen einhergehen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, stehen Überprüfungen am Überbau der Brücke ...