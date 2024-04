Plus Winningen

Planungen für Sanierung der Moseltalbrücke laufen: Konzept soll im Sommer vorliegen

Von dpa

i Die Moseltalbrücke Winningen der Autobahn A61 ist ganztägig wegen Vermessungsarbeiten voll gesperrt(Luftaufnahme mit einer Drohne). Die 1972 erbaute 935 Meter lange und bis zu 136 Meter hohe Brücke ist reparaturbedürftig. Die Messungen dienen der Vorbereitung der Sanierung, die 2024 beginnen soll. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Etliche Autobahnbrücken in Rheinland-Pfalz müssen saniert worden. Rund 150 Millionen Euro will die Autobahn GmbH in den Erhalt und Ausbau der Autobahnen im Land investieren.