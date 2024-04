Plus Rheinland-Pfalz

Moseltalbrücke zeitweise nur einspurig: Wann jetzt auf welcher Seite wie lang gebaut und gemessen wird

i Die Moseltalbrücke Winningen der Autobahn A61 muss aufwendig saniert werden. In dieser Wochen beginnen vorbereitende Arbeiten, die Verkehrseinschränkungen mit sich bringen (Archivbild). Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

In dieser Woche beginnen erneute Überprüfungsarbeiten an der Moseltalbrücke – Vorbereitungen für die große Sanierung der A61-Brücke, die noch in diesem Jahr beginnen soll. Dabei steht zeitweise jeweils nur eine Spur zur Verfügung. Auf unsere Anfrage hin nennt die Autobahn GmbH nun Details – unter Vorbehalt.