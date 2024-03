Plus Rheinland-Pfalz Landesregierung folgt Vorgaben aus Berlin: Rheinland-Pfalz will Fläche für Windkraft fast verdoppeln Von Bastian Hauck i Die Rotorblätter an der eiförmigen Gondel der Elisabethmühle bei Beltheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) geben den Blick auf den Windpark frei. Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa Die rheinland-pfälzische Landesregierung will ein Gesetz zur Windkraft schneller umsetzen. Was das konkret bedeutet. Lesezeit: 1 Minute

Rheinland-Pfalz will bis zum Jahr 2030 2,2 Prozent seiner Landesflächen für Windkraftanlagen ausweisen. Das kündigte die Landesregierung nach einer Kabinettssitzung an. Damit möchte die Mainzer Ampelkoalition (SPD, Grüne und FDP) ein im Februar auf Bundesebene in Kraft getretenes Gesetz zu Flächen für Windkraft schneller umsetzen. Die Bundesregierung gibt das Ziel ...