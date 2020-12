Rheinland-Pfalz

Im Land sind in den ersten sechs Monaten des Jahres so viele neue Windräder aufgestellt worden wie in kaum einem anderen deutschen Bundesland. Wie aus einer Auswertung der Berliner Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht, wurden insgesamt 20 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 65,3 Megawatt in Betrieb genommen. Mehr Windräder gingen in den ersten sechs Monaten nur in Brandenburg (31), Nordrhein-Westfalen (28) und Sachsen-Anhalt (26) ans Netz.