Lehmen/Mülheim-Kärlich

Zu wenige Schwimmbäder: 60 Prozent der Zehnjährigen können nicht sicher schwimmen

Von dpa/lrs

i Wenn Kinder beim DLRG zum Schwimmkurs antreten, müssen die Schwimmlehrer ihnen immer häufiger erst mal die Angst vorm Wasser nehmen. Foto: dpa

Die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kindern in Rheinland-Pfalz ist groß, die Wartelisten sind lang. Es könne vorkommen, dass Kinder zwei bis drei Jahre warten müssten, bis sie einen Platz in einem Kurs zum Schwimmenlernen bekommen würden, sagte der Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG in Rheinland-Pfalz, Marco Vogt, der Deutschen Presse-Agentur. Grund dafür sei: „Es gibt zu wenig Wasserflächen, die für Ausbildung zur Verfügung stehen.“