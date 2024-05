Plus Nassau

Wer räumt Kadaver vom Nassauer Leinpfad? Tote Tiere gammeln seit zwei Wochen an Gleisen

Von Marta Fröhlich

Wer räumt Kadaver vom Nassauer Leinpfad?

Seit 13 Tagen liegen die Kadaver von Wildschweinen entlang des Leinpfads zwischen Schleuse Hollerich und dem Campingplatz Langenau in Nassau. Und keiner räumt sie weg. „Ein unhaltbarer Zustand“, sagt Christian Danco, Jagdpächter des Gebiets am Rand von Nassau. Unterdessen klären die Behörden im Hin und Her, wer denn nun zuständig ist.