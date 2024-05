Plus Rheinland-Pfalz

Mit der Koblenzer Polizei auf Raser-Jagd: Beim Blitzermarathon werden die großen Fische gefangen

Von Viktoria Schneider

i Auf Raserjagd: Tobias Jost und Stefan Sewenig sind mit einem Zivilfahrzeug auf den Straßen rund um Koblenz unterwegs, um Temposünder zu erwischen - und zu überführen. Foto: Jens Weber

Am „Speed Day“ ist die Polizei mit einem Großangebot den Rasern auf der Spur. In ganz Rheinland-Pfalz wird geblitzt, was das Zeug hält. Das Ziel: das Bewusstsein für zu schnelles Fahren erhöhen. Unsere Zeitung durfte zwei Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz bei der Jagd nach Verkehrssündern begleiten.