Plus Rheinland-Pfalz Vollalarm im Ahrtal: Unwetter weckt böse Erinnerungen Von Anke Mersmann , dpa i K-Lokal Unwetter Bad Neuenahr Im Dellmich Foto: Hans-Jürgen Vollrath Das Unwetter über dem Ahrtal war zwar heftig und sorgte bei Anwohnern und Einsatzkräften für unruhige Stunden. Größere Schäden oder Verletzte gab es aber nicht. Gleichwohl war das Unwetter in Erinnerung an die Ahr-Flut vor fast drei Jahren eine große Belastung für viele – und eine Belastungsprobe für die Verantwortlichen des Landkreises. Unwetter wirkten sich überdies deutschlandweit aus. Lesezeit: 5 Minuten

Am Tag nach der Unwetternacht schwindet auch langsam die Anspannung im Ahrtal, es zeigt sich: Es war heftig, es fiel viel Regen, aber die Schäden insgesamt halten sich in Grenzen, auch wenn verschlammte Straßen und Bürgersteige anderes vermuten lassen könnten. Was zählt: Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Vollgelaufene Keller und etliche überflutete ...