IS-Prozess in Koblenz eröffnet: Syrer soll bei barbarischen Hinrichtungen geholfen haben

i Der Angeklagte versteckt sein Gesicht hinter einem Aktendeckel. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein neuer IS-Prozess hat in Koblenz begonnen. Einem 44-jährigen Syrer wird am Oberlandesgericht die Teilnahme an grausamen Hinrichtungen vorgeworfen. Die Verteidigung indes hat beim Prozessauftakt erklärt, dass der Mann nie IS-Mitglied gewesen – und nicht einmal gläubig sei.