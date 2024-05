Plus Rheinland-Pfalz Mit einem Listenkreuz gehen keine Stimmen verloren: Bei Kommunalwahl darf gestrichen werden Von Markus Kratzer i Am 9. Juni kann der Wähler viele Kreuze machen. Wir erläutern heute, wie er dabei keine Stimme verschenkt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow Einen Kandidaten vom Wahlzettel streichen? Bei der Kommunalwahl ist das möglich. Und sollten es zu viele Stimmen geworden sein, dann gibt es sogar Heilungsmöglichkeiten. Um diese und weitere Themen rund um das sogenannte Kumulieren und Panaschieren geht im letzten Teil unserer Serie zur Europa- und Kommunalwahl. Lesezeit: 3 Minuten

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni kann sich der Wähler so richtig austoben – wenn er denn will. Denn insbesondere bei den Wahlen zum Kreistag und zu den Verbandsgemeinderäten lässt das rheinland-pfälzische Kommunalwahlgesetz bei der Stimmabgabe viele Möglichkeiten. In einer Serie haben wir die wichtigsten Fragen rund um die Kommunalwahl ...