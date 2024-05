A3 stundenlang gesperrt, 270.000 Euro Schaden: Unfall hat Folgen bis in die Nacht

Weil ein LKW zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd verunglückt war, musste die Autobahn 3 etliche Stunden gesperrt werden – Betroffen waren Autofahrer in beide Fahrtrichtungen.

Ein Gefahrgut-Transporter ist auf der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg verunfallt. Der Silotank des Sattelzuges musste komplett abgepumpt werden. Das hatte stundenlange Sperrungen in beide Fahrtrichtungen zur Folge.

Nach Angaben der Polizei konnte die Strecke Richtung Frankfurt um 21:20 Uhr freigegeben werden, in Fahrtrichtung Köln nach einer Spezialsäuberung dagegen erst um kurz vor 1 Uhr in der Nacht.

Sperrung mit ungewöhnlichen Problemen

Allerdings musste die Sperrung in Höhe der Anschlussstelle Bad Camberg sogar noch länger gehalten werden. Dort hatten bereits zahlreiche feststeckende LKW-Fahrer die Vorhänge zugezogen und die vorgeschriebene Ruhepause eingelegt. Freie Fahrt hieß es erst wieder um 02:22 Uhr in der Nacht, so die Polizei.

Obwohl der Autoverkehr den Angaben zufolge „rückwärts aus dem Unfallbereich herausgelotst wurde“, habe sich ein Rückstau von ca. 20 Kilometern gebildet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach jetzigen Schätzungen auf ca. 270.000 Euro.