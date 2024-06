Plus Rheinland-Pfalz Zeit für eine Bilanz: Wie Wähler die Wahl erlebt haben Viktoria Schneider , Marvin Conradi , Lena Reuther , Justin Buchinger Von Lara Kempf i Alte Bekannte und neue Gesichter Foto: Christian Flohr Die Wahlen sind vorüber, seit einigen Tagen stehen alle Ergebnisse fest. Was aber denken die Wählerinnen und Wähler über den Wahlausgang? Sind sie zufrieden mit dem Ergebnis – oder gab es Überraschungen? In einem letzten Artikel haben die Nachwuchsjournalisten unserer Zeitung die Protagonisten ihres Wahlprojektes um eine Bilanz der Wahl und ihres Ausgangs gebeten. Lesezeit: 5 Minuten

Für Jörn Janssen aus Hausen an der Wied kommt das Wahlergebnis nicht überraschend: „Das Ergebnis ist bei der Europa- und Kommunalwahl eigentlich so, wie ich es mir gedacht habe. Schade, dass die Wählerschaft das so lernen muss“, sagt der Familienvater und fügt missmutig hinzu: „Leider hat Blau bei der Europawahl ...