Neue Buga-Bloggerin legt los: Esther Jansen will Sagenwelt des Mitteilrheintals erforschen

i Buga-Bloggerin Esther Jansen ist auf Burg Sooneck angekommen. Foto: Andreas Jöckel/Buga 2029

Die neue Buga-Bloggerin hat ihr Lager im Südturm von Burg Sooneck aufgeschlagen: In den nächsten Monaten wird Esther Jansen im Tal und der Region auf die Suche nach Menschen und ihren Geschichten gehen, um diese in Form eines Blogs in die Welt zu tragen. Besonders die Märchen- und Sagenwelt des Mittelrheintals will die 31-Jährige in den Fokus nehmen. Unsere Zeitung hat mit ihr gesprochen.